Konya’da oto tamircisi Mehmet Yıldız’ın sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, Cuma günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Meydani Ahmet Bey Sokak üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi.

13 YIL ÖNCE KARDEŞİNİN FELÇ KALMASINA NEDEN OLMUŞ

Edinilen bilgiye göre, Ramazan D., 13 yıl önce kardeşini bıçakla yaralayarak felç kalmasına sebep olan ve olaydan sonra aralarında husumet bulunan Mehmet Yıldız’ın iş yerine geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışma sonrası Ramazan D. yanında bulunan tabancayla Mehmet Yıldız’a ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.