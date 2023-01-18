13 yıldır sokak sokak gezip kedi ve köpek besliyor

Şırnak'ta okul servisi şoförü Mazlum Serim (33), insanlara hayvan sevgisi aşılamak için Cizre ilçesinin farklı noktalarına mama bırakıp, kedi ve köpekleri besliyor. 13 yıldır sokak hayvanlarına bakan Serim, maaşının büyük bir kısmını mama için ayırıyor. Belirlediği 20 noktaya mama bırakan Serim'e, hayvanseverler ise sosyal medya üzerinden mama desteği sağlıyor.

Cizre'nin özellikle kışın soğuk olduğunu ve hayvanların bu şartlar altında zorlandığını belirten Mazlum Serim, "Hayvan beslediğim için benimle tokalaşmak istemeyen, arabama binmek istemeyen insanlar oldu. Arabamızın camını kıranlar, lastiklerimizi patlatanlar oldu. Maalesef, böyle kötü durumlarla karşılaşıyoruz. Fakat hayvanlar sayesinde, hiç tanımadığım insanları da tanıdım. Türkiye'nin her yerinden arkadaşlarımız, dostlarımız oldu. Çok güzel bir duygu. Sosyal medyada mama kumbarası açtım. Mama kumbarasından gelen destekleri var ama yetmiyor" dedi.

Küçüklüğünde annesinin sokak hayvanlarını beslediğini, bu alışkanlığı başkalarına da aktarmak istediğini anlatan Serim, "İnsanların kalbine dokunmaya çalışıyorum. Umarım başarılı oluruz ve arkamızda çok güzel bir iz, çocuklarımıza da onurlu bir miras bırakırız. Kış ayı geldi ve havalar soğudu. Bu hayvanlar, kışın 17-18 saat yemek yemedikleri zaman donarak ölebiliyor. Donarak ölen birçok hayvana denk geldim. İnsanlar, yemek artıklarını kapı önlerine, köşe başlarına bırakırlarsa; en azından oradan geçen bir hayvanın karnını doyurabilir. Zor şartlar altındaki kedi ve köpekler için kulübeler yapabilirler. Bu, çok zor bir şey değil" diye konuştu.

"SOKAK SOKAK GEZİP, HAYVANLARA YARDIM EDİYORUZ"

7'nci sınıf öğrencisi Zeliha Nisa Ekin (12) de hayvanları çok sevdiğini söyleyerek, "Bir sürü köpeğim vardı, zehirlendiler. Köpeklerim zehirlendiğinde, Cizre'de herkesi aradık. Kimse gelmedi. Mazlum Ağabeyi aradık, bize yardımcı oldu. Veteriner gönderdi, Mazlum Ağabey ile öyle tanıştık. Onunla gelmeye başladım. Besleme yapıyoruz. Köpekleri bayağı seviyorum. İnşallah herkes böyle olur. Yaşıtlarıma, büyüklerime, hepsine bu sevgiyi aşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Mazlum Serim'in yeğeni Nisanur Acay (11) ise hayvan beslediği için çok mutlu olduğunu anlatarak, "Dayım sokak hayvanlarına yardım ediyor. Ben de bunu gördüm ve çok sevindim. Ona yardım ediyorum. Sokak sokak gezip, hayvanlara yardım ediyoruz. Yemek ve su veriyoruz. Herkesin yapmasını istiyorum. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Yaptığım işten çok mutluyum" diye konuştu.