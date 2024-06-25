13 yaşındayken başlayan hobisiyle evini kaktüs bahçesine çevirdi

"BAHÇEME ÇOK BÜYÜK İLGİ VAR"

Bahçesinde 60 türe yakın kaktüs ve 35 çeşit de sukulent olduğunu ifade eden Gedik, "Bunların haricinde evin içerisinde beslediğim kaktüslerim de var. Bunlar ufak olduğu için içeride büyütüyorum. Bahçeme dışarıdan çok büyük ilgi var. Hiç ummadığım görmediğim kişiler geliyor ve geziyor. Hatta bu sokağa artık kaktüslü sokak diyorlar.