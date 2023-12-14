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        Haberler Gündem 3. Sayfa 13 yaşındaki Veysel'e köpek saldırısı

        13 yaşındaki Veysel'e köpek saldırısı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 22:08 Güncelleme: 14.12.2023 - 22:09
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        13 yaşındaki Veysel'e köpek saldırısı
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        Yenişehir ilçesinin kırsal Hantepe Mahallesinde evinden çıkan Veysel Çye (13) Kuran kursuna giderken sahipsiz köpek saldırdı.

        Saldırıda çocuk yaralandı, çevredekilerin yardımıyla köpek bölgeden uzaklaştırıldı.

        Çocuk, yakınları tarafından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Tedavi altına alınan Veysel Çye kuduz aşısı uygulandı.

        Çocuğun amcası Ramazan Ç, gazetecilere, sahipsiz köpeklere karşı önlem alınmasını istediklerini belirterek, "Başka Veyseller bu durumu yaşamasın." dedi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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