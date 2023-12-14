13 yaşındaki Veysel'e köpek saldırısı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk yaralandı
Yenişehir ilçesinin kırsal Hantepe Mahallesinde evinden çıkan Veysel Çye (13) Kuran kursuna giderken sahipsiz köpek saldırdı.
Saldırıda çocuk yaralandı, çevredekilerin yardımıyla köpek bölgeden uzaklaştırıldı.
Çocuk, yakınları tarafından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Tedavi altına alınan Veysel Çye kuduz aşısı uygulandı.
Çocuğun amcası Ramazan Ç, gazetecilere, sahipsiz köpeklere karşı önlem alınmasını istediklerini belirterek, "Başka Veyseller bu durumu yaşamasın." dedi.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.