13 yaşındaki Hadil, karşıya geçiyordu

Otomobilin çarptığı 13 yaşındaki Hadil hayatını kaybetti
Gaziantep'te, yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Suriye uyruklu 13 yaşındaki Hadil Zübeydiye, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Zübeydiye, müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Gaziantep'in İstiklal Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Hadil Zübeydiye'ye (13), plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Yaralanan çocuk, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Hadil Zübeydiye, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
KAÇAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Hadil Zübeydiye'nin cenazesi, otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kaza sonrası kaçan ve polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan otomobil sürücüsünün emniyetteki işlemleri ise sürüyor.