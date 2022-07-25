13 yaşındaki çoban ölü bulundu

Samsun'da, yaylaya hayvan otlatmaya giden 13 yaşındaki Sefa Yıldız ölü bulundu.

Olay, Alaçam ilçesi Uzunkıraç Mahallesi'nde yaylada meydana geldi. İHA'nın haberine göre, yaylada hayvan otlatan Sefa Yıldız, yakınları tarafından sırt üstü yatar halde bulundu. Yakınlarının kontrolünde çocuğun öldüğü belirlenirken, jandarmaya ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Sefa Yıldız'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Çocuğun şüpheli bulunan ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.