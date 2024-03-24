13 yaşındaki Berat Şahin iki gündür kayıp

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Van'ın Başkale ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Eşmepınar Mahallesi'nde ikamet eden 13 yaşındaki engelli Berat Şahin'den 2 gündür haber alınamıyor.

Çocuklarının daha önce de bu şekilde evden uzaklaştığını ancak kısa süre içinde bulunduğunu söyleyen aile, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp çocuk için jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Şahin ailesi, "Çocuğumuzu gören ya da yerini bilenlerin jandarmaya insanlık namına haber vermelerini rica ediyoruz" diyerek vatandaşlardan yardım istedi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.