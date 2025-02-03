13 yaşında 39 suç kaydı var!

Kayseri’de geçtiğimiz günlerde tramvayda yolculuk yapan çocuklar, tramvayda taşkınlık yaptı. Tramvayın tutamaklarını kesen çocuklar, camları da kafa atarak kırdı. Kestikleri tutamaklara tutunarak sallanan çocukların koltuklara ve tramvayın çeşitli yerlerine de zarar verdiği anlar tramvayda bulunan kameralara yansıdı.

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Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirenlerin A.D. (13) ve H.T. (11) olduğunu belirledi. Ekipler tarafından tespit edilen H.T.’nin cezai ehliyetinin bulunmaması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon kurulurken, 13 yaşındaki A.D.’nin ise 39 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. A.D. hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.