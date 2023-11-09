13'üncü Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin açılış töreni belli oldu

13'üncü Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin açılış töreni belli oldu

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Bu yıl 13'üncü kez düzenlenecek olan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin açılış töreni belli oldu. Festivalin açılış töreni, 16 Kasım 2023 Perşembe günü saat 19.00'daki kokteylin ardından saat 20.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, Pınar Altuğ Atacan ve Sayın Hakan Bilgin'in sunumları eşliğinde gerçekleştirilecek.

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin açılış törenine; jüri üyeleri, sanatçılar, yabancı ülke temsilcileri, idari protokol ve festival destekçileri katılacak. Açılış töreninde 2023 yılının 'Onur Ödülleri' sahiplerine takdim edilecek.

13'üncü Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin açılış filmi ise Mehdi Fikri'nin 'Alev Sönmeden Önce' olarak belirlendi.