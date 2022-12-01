Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

13'üncü kattan düşen yüksek lisans öğrencisi Onur, yaşamını yitirdi

Düzce'de yüksek lisans öğrencisi 25 yaşındaki Onur Salık, evinin balkonundan bina boşluğuna düşerek can verdi. Ağır yaralanan Salık, hastanede hayatını kaybetti.

Giriş: 01.12.2022 - 10:06 | Güncelleme: ABONE OL
13'üncü kattan düşen yüksek lisans öğrencisi Onur, yaşamını yitirdi
DHA

Düzce'de 13'üncü kattaki evinin balkonundan bina boşluğa düşen yüksek lisans öğrencisi Onur Salık (25), hayatını kaybetti.

Olay, dün 23.00 sıralarında Konuralp Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 15 katlı binada meydana geldi. Düzce Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü'nde yüksek lisans yapan Onur Salık, hava almak için 13'üncü kattaki evinin balkonuna çıktı.

Salık, iddiaya göre dengesini kaybedince bina boşluğuna düştü. Ağır yaralanan Salık, kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Doğalgazda aralık tarifesi sabit kaldı
Doğalgazda aralık tarifesi sabit kaldı
Kağıt toplayıcısı genç, evinde ölü bulundu
Kağıt toplayıcısı genç, evinde ölü bulundu
İstanbul'da hangi ilçede kaç köpek var!
İstanbul'da hangi ilçede kaç köpek var!
Üzerine kaynar su dökülen 11 aylık bebek ağır yaralandı
Üzerine kaynar su dökülen 11 aylık bebek ağır yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.