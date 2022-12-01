Salık, iddiaya göre dengesini kaybedince bina boşluğuna düştü. Ağır yaralanan Salık, kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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