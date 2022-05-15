TDKD'den yapılan açıklamaya göre, 13 ülkeden 950 yabancı alıcının ağırlanacağı fuarın sektör ihracatına en az 30 milyon dolar katkı sağlaması bekleniyor.
Açıklamada sektörün ihracat performansını değerlendiren Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen, " Yılın ilk dört aylık rakamlarını incelediğimizde ihracatta yüzde 20 oranında bir artış söz konusu. Önemli olan bu artışı sürdürülebilir kılmak. Türkiye, bana göre deri kürk ve konfeksiyon sektöründe üretim potansiyeli ve kalite anlamında dünyada ilk üçte.
Yabancılar da aynı doğrultuda düşünüyor. Fuarımız dünyanın dört bir yanındaki alıcılar için gerçek bir çekim merkezi haline geldi. Klasik hale gelen defilemiz ise deri ve kürk modasına yön verir hale geldi." ifadelerini kullandı.
Rusya-Ukrayna savaşının küresel ticareti olumsuz etkilediğini vurgulayan Gözmen, "Rusya, önemli ihracat pazarlarımızın başında geliyor. Burada önemli olan pazar çeşitliliğini sağlamak. Bu da üreticilerimizin dünyadaki eğilimleri yakından takip etmesinden ve yurt dışı fuarlara katılımdan geçiyor.
Dernek olarak temel hedefimiz firmalarımızın daha fazla yurt dışına açılmasını sağlamak, finansmana daha kolay erişmelerine yardımcı olmak ve yeni ihracat pazarları keşfetmelerine danışmanlık sağlamak. Sektörümüzün yapısal sorunlarını çözmemiz gerekiyor. Bunu başarabilirsek ülke ihracatına mevcudun iki katı katkı sağlarız. Bunu yapacak potansiyele ve üretim kabiliyetine sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.
Dört gün sürecek fuarda moda defilesinin yanı sıra ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirilecek.
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