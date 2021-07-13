Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 12 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 37 milyon 991 bin 689, ikinci doz aşı sayısı 17 milyon 612 bin 948 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 58 milyon 702 bin 620'ye yükseldi.
13 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR!
13 Temmuz koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklandığında haberimizde yer alacak.
12 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ
İstanbul'da 10 milyon 681 bin 446, Ankara'da 4 milyon 825 bin 337, İzmir'de ise 3 milyon 943 bin 682 doz aşı yapıldı.
Günlük Koronavirüs Tablosuna göre, Türkiye'de, son 24 saatte 227 bin 273 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 506 oldu.
Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'nin de 18 yaş üstü nüfusunun yüzde 75'inden fazlasının en az bir doz aşı olduğu iller arasına katıldığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığınca, flakon ve kutu ambalajları üzerindeki tarihlerde farklılık olduğu için uygulanması durdurulan bir seri CoronaVac aşısının analiz edildiği ve güvenlik açısından yapılmalarında sakınca bulunmadığı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aşıların dağıtım öncesi kapsamlı analizlerinin yapıldığı, CoronaVac aşısının da her bir serisinin aynı şekilde bakanlığın uluslararası standartlardaki laboratuvarlarında analiz edildiği vurgulandı.
Kocaeli'de görev yapan sağlık çalışanları, Kovid-19 aşısına yönelik farkındalığı artırmak için pankartlar eşliğinde kent merkezindeki kafeleri gezdi. İşletmeciler, çalışanlar ve müşterilerle görüşen sağlıkçılar, toplumsal bağışıklığın oluşmasında aşının önemini anlattı.
Adıyaman'da ise kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine farklı mahallelerdeki 11 evde karantina uygulaması başlatıldı.
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