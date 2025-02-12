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        Haberler Bilgi Gündem 13 Şubat yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe İstanbul'da okul var mı, ders yapılacak mı?

        13 Şubat Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi mi?

        Yurt genelinde soğuk ve karlı hava etkisini göstermeye devam ediyor. 12 Şubat Çarşamba günü İstanbul dahil illerin çoğunda eğitime yoğun yağış nedeniyle ara verilmişti. 13 Şubat yarın ise eğitim arası verilen iller arasında İstanbul olup olmadığı merak konusu oldu. Konuyla ilgili gözler için gözler Valilik açıklamalarına çevrildi. Binlerce öğrenci ve veli 13 Şubat Perşembe günü İstanbul'da okulların durumuna ilişkin sorgulamalar yapıyor. Peki, 13 Şubat Perşembe İstanbul'da okul var mı, yok mu? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 19:03 Güncelleme: 12.02.2025 - 20:30
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        • 1

          Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hafta başından itibaren bazı illerde yağış nedeniyle eğitime ara verildi. Olumsuz hava şartlarının olduğu İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceği için İstanbul Valiliği açıklamaları yakından takip ediliyor. Şehirde yaşayan binlerce öğrenci, öğretmen ve veliler ise "13 Şubat Perşembe İstanbul'da okullar tatil mi?" sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...

        • 2

          İSTANBUL'DA YARIN KAR YAĞACAK MI?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan hava tahmin raporuna göre yarın İstanbul'da kar yağışı görülmezken, havanın çok bulutlu olması bekleniyor. Gün içerisinde bazı bölgelerin ise hafif yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde ise havanın biraz daha açılması ve parçalı bulutlu olacağı belirtildi.

        • 3

          İSTANBUL HAVA DURUMU 13 ŞUBAT PERŞEMBE

          İstanbul'da hava sıcaklıklarının yarın gün içerisinde giderek düşerek 3 dereceyi göreceği tahmin ediliyor. En yüksek ise hava sıcaklıklarının ise öğle saatlerinde 7 derece olması bekleniyor. Şehir genelinde hafif yağmur yağışlarının da devam edeceği tahmin ediliyor.

          14 Şubat 2025 Cuma günü ise yağmurlu hava kendini çok bulutlu havaya bırakacak. Hafta sonu ise İstanbul'da hava yağmurlu geçecek.

        • 4

          13 ŞUBAT (YARIN) İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

          13 Şubat Perşembe günü, yani yarın okulların tatil olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili gelişme yaşanması halinde ilerleyen saatlerde haberimiz güncellenecektir.

        • 5

          İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

          İstanbul Valiliği, İstanbul'da bugün okulların tatil edildiğini duyurmuştu.

          İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, "İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.

        • 6

          Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır" dedi.

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