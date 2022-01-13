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Son dakika: 13 Ocak Ordu ve Ağrı'da bugün okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? 13 Ocak 2022 Perşembe Ordu ve Ağrı'da okul var mı?

13 Ocak Ordu ve Ağrı'da bugün okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi?

Ülkenin dört bir yanından gelen kar tatili haberleri gündeme oturdu. Yurt genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok ilde kar yağışına bağlı olarak eğitime ara verilmesine neden oldu. Valiliklerden yapılan kar tatili açıklamalar öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Ordu ve Ağrı'da bugün okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? 13 Ocak 2022 Perşembe bugün Ordu ve Ağrı'da okul var mı?

13.01.2022 - 01:17 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Ülkenin doğu illlerini etkisi altına alan yoğun kar yağışı hafta başından itibaren yurdun dört bir yanında hissedilmeye başladı. Bingöl, Muş, Tunceli, Bitlis, Kırklareli, Konya gibi pek çok ilde kar yağışının neden olduğu olumsuzluklar göz önüne alınarak eğitime ara verilmesine neden oldu. Kar tatili olacak illerin valilikleri tarafından teker teker açıklamalar gelmeye başladı. 

    Ağrı ve Ordu'da öğrenciler bugün okul olup olmayacağını merak ediyor. İşte Ağrı ve Ordu'da bugün okul var mı, tatil mi sorusunun cevabı ve kar tatili ile ilgili son gelişmeler... 

  • 13 OCAK PERŞEMBE AĞRI'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

    Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, Eleşkirt ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için perşembe günü eğitime ara verildiği belirtildi.

    Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

  • 13 OCAK PERŞEMBE ORDU'DA OKUL TATİL Mİ?

    Ordu'nun Korgan, Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

    Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Korgan, Mesudiye ve Akkuş'da eğitim ve öğretime 13 Ocak Perşembe günü ara verildiği kaydedildi.

    Söz konusu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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