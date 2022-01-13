KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi büyük bir grup insanın sözcüsü olarak görüyor ve grup adına konuşarak inandığınız şeyleri sert bir şekilde savunmanın sizi kalabalıklardan sıyıracağını düşünüyor olabilirsiniz ancak, değişmesi mümkün olan düşünceler için kalp kırmak pek de doğru bir davranış değil. Yaptıklarınızda ve söylediklerinizde mantık sınırını aşarsanız, insanları kendinize yabancılaştırabilirsiniz. Kendinizi ifade edin fakat durmanız gereken yeri de düşünün.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tam olarak neye olduğunu çözemediğiniz bir isyan duygusu, sizin için biraz sinir bozucu olabilir. Harcayacak enerjiyle dolusunuz fakat bunu kullanmak için yeterince anlamlı görünen bir şey bulmak zor olabilir. Neyse ki, rutin işleriniz bugün normalden daha yoğun olabilir! Siz yapmanız gerekeni yaparken şu an tam da ihtiyacınız olan bir hedefle karşılaşabilir hatta bunun sonunda maddi olarak da faydalanabilirsiniz.