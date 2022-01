İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizdeki insanlara karşı karmaşık duygularınızı başarılı bir şekilde gizlediğinizi düşünebilirsiniz, ancak herhangi bir kırgınlık konuşma şeklinizde düşündüğünüzden daha belirgin olabilir. İnsanları iyi olduğuna ikna etmeye çalışmak yerine duygularınızın belli olmasına izin verin. İnsanlar bir şeylerin yanlış olduğunu muhtemelen zaten hissediyorlar, bunun sebebini öğrenmeleri her iki taraf için de sağlıklı bir iletişimin önünü açar.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İnsanları veyahut özel olarak bir kişiyi etkilemek şu an size her şeyden önemli geliyor olabilir ancak sizi maddi olarak zorlayacak bir duruma girmek her şeyi bir kaosa sürükleyebilir. Eğer kendiniz olarak ortaya çıktığınızda çevrenizdekilere yetmediğinizi hissediyorsanız kendinizi değil çevrenizi değiştirmeniz gerekiyor olabilir. Biraz yalnız kalmak, kendinizi güvende hissettiren şeylerle yeniden bağlantı kurmanıza yardımcı olacaktır.