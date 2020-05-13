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13 Mayıs Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika Türkiye vaka ve ölüm sayısı! Koronavirüs son durum

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve ölüm sayısını açıkladı. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve ölüm rakamlarını her gün açıklıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? İşte 13 Mayıs 2020 Türkiye günlük Koronavirüs tablosu...

13.05.2020 - 19:04 | Güncelleme: ABONE OL
12 Mayıs Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 143.114'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 3.952 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu...

KORONAVİRÜS TABLOSU - 13 MAYIS 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYIMIZ İLK KEZ 1.000’in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000’i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz: Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım"

12 Mayıs (dün) koronavirüs tablosu aşağıdaki durumdaydı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1639 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 58 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 143 bin 114 ve can kaybının 3 bin 952 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 332 test yapıldı, 1639 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Son 24 saatte 58 hasta vefat etti, 2 bin 826 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 474 bin 003, vaka sayısı 143 bin 114 ve vefat sayısı 3 bin 952 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 998, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 535 ve iyileşen sayısı 101 bin 715 olarak kayıtlara geçti.

DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1481 artarak 83 bin 491’e ulaştı. İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 494 artarak 33 bin 186'ya yükseldi. İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 195 artarak 31 bin 106'ya ulaştı.

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