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        Haberler Gündem Güncel 13 köpek sulama havuzunda ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı | Son dakika haberleri

        13 köpek sulama havuzunda ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

        Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki bir dağ evinin sulama havuzunda 13 köpek ölü olarak bulundu. Öldürülen köpeklerle ilgili soruşturma başlatılırken, Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, "Bize ve ilçemize bu kötülüğü yapanlar yargıda hesap verecek" dedi. Köpeklerden birinin sahibi olan Ali Akkoç ise "Çok üzgünüm ve yaralıyım. Adeta evladımı kaybetmiş gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 11:16 Güncelleme: 21.08.2024 - 11:32
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        • 1

          Domaniç ilçesinde bir grup avcı, kaybolan bir av köpeğini bulmak için önceki gün bölgede arama yaptı.

          Bu sırada avcılardan biri, dağ evinin sulama havuzunda ölü köpekler olduğunu gördü.

          İhbarla bölgeye Kütahya Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı, Domaniç Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sulama havuzu içinde bulunan 2’si sahipli, 13 köpeğin öldürüldüğü tespit edildi.

        • 2

          Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından ölü bulunan köpekler iş makinesiyle havuzdan çıkarıldı.

          Ölümlerine ilişkin yapılan araştırmanın ardından köpekler belediye ekipleri tarafından gömülürken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        • 3

          "İNSANLIK DIŞI BİR OLAY"

          Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, öldürülen köpeklerin ardından belediye olarak kendilerinin de harekete geçtiğini söyledi.

          13 köpeğin öldürülmesinin vahşet olduğunu kaydeden Uysal, "Bu olay çok üzücü bir olaydır, vahşettir. Domaniç’in adının böyle anılmasını asla istemezdik. Olayın peşini asla bırakmayacağız. Suçluların ortaya çıkması için her türlü başvuruyu, her türlü araştırmayı yapacağız. Domaniç Belediyesi’nin bu olayla en ufak bir bağlantısı yoktur. Belediyeye ve Domaniç’e iftira atanların da takipçisi olacağız ve haklarında yasal işlem başlatacağız. Çok üzücü insanlık dışı bir olay bu" dedi.

        • 4

          "KENDİ EVLADIMI KAYBETMİŞ GİBİ ÜZGÜNÜM

          Öldürülen köpeklerden birinin sahibi olan Ali Akkoç, kendi evladını kaybetmiş gibi üzgün olduğunu belirterek, "Kaybolan köpekler arasında benim de köpeğim vardı. Böyle ölmelerinden dolayı çok üzgünüm ve yaralıyım. Adeta evladımı kaybetmiş gibi hissediyorum. Belediye başkanımıza yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

          Süleyman Demiröz da köpeklerin öldürülmesini kınadıklarını ve sorumlularının bir an önce bulunmasını istediklerini ifade ederek, “Ölen köpeklerden biri de benimdi. Kimseyi zan altında bırakmıyoruz ama bu vahşeti kimin gerçekleştirdiğinin bir an önce ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Gerekli şikayetlerimizi jandarmaya yaptık, onlar da olayla ilgili tahkikat yapılacağını belirtti. Başkanımızın da olayı takip edeceğini biliyoruz, artık bundan sonrası yargının işi" dedi.

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