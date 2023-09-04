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        Haberler Gündem Güncel Hatay'da 13 katlı binanın yıkımına tepeden başlandı! - Güncel haberler

        Hatay'da 13 katlı binanın yıkımında çarpıcı görüntü!

        Deprem felaketini yaşayan Hatay'da yıkımı yapılan 13 katlı bir binanın yıkımına tepeden başlandı. Yapının üzerine çıkarılan bir iş makinesiyle çalışmalara başlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 09:39 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:11
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        13 katlı binanın yıkımına tepeden başlandı!
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        Depremin vurduğu Hatay’da 13 katlı lüks site, tepesine iş makinesi çıkarılarak yıkılmaya başlandı.

        İHA'nın haberine göre bina tepesindeki iş makinası, vatandaşların da ilgi odağı oldu.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımı yaşayan Hatay’da ekiplerin hasarlı binaları yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor.

        İskenderun ilçesi Çay Mahallesi’nde bulunan lüks sitede ekipler yıkım çalışmasına başladı. Çevrede güvenlik önlemi alınarak yıkılan sitenin tepesindeki iş makinası vatandaşların ilgi odağı oldu.

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        Ekiplerin yıkıma tepeden başlamasının kendilerine ilginç geldiğini belirten çevre sakinlerinden Cansu Kara, “Birkaç gün öncesinde görmüş olduğunuz binaya vinçle, yıkım yapılacak diye geldiler. Ben de yakında bulunan bir spor salonunda çalışıyorum. Yıkım tepeden başladığı için çevreye moloz düşüyor, tabi ki Hataylılar olarak biz bu duruma alıştık. Tepeden yıkıyor olmaları bize çok ilginç geldi açıkçası. Çünkü kaç tonluk makinelerin en tepeden kat kat yıkmaları bize garip geliyor. Burayı araç ve yaya trafiğine kapattılar" dedi.

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        #haberler
        #Hatay
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