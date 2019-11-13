Elektrik kesintileri 13 Kasım 2019

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 13 Kasım 2019 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler...

- MEHMET AKİF ERSOY Mh., HARAÇÇI Mh., ÇİLİNGİR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:50-04:50 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30400-28384-28162-29252-29583-29584-29073-29816-29884-29388-29501-29502-29500-28789-28586-29264-29700-29403-28792-28787-29468-29456-29081-29319-29786-29549-29548-29087-28165-29545-40628-29544-29556-28044-29174-28461-28273-29411-28692-29744-29701-29712-28475-28477-29546-29785-28568)

- HALLAÇLI Mh., MİLLİ ŞAİR Cd.DESİ Sk., YUNUS Sk., MUHTEREM Sk., SEBAT Sk., KARA ÇIKMAZI Sk., MUKADDES Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30412-25022-26051)

- GÜRSEL Mh., TESTİ Sk., UMERA Sk., TÜMLEÇ Cd., DOĞANDERE Sk., FASIL Sk., AĞRI Sk., YADİGAR Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30445-9550 T.M.)

- YENİKÖY Mh., YASSIÖREN Mh., TAYAKADIN Mh., KARABURUN Mh., HACIMAŞLI Mh., BOYALIK Mh., BALABAN Mh., BAKLALI Mh., TERKOS Mh., DURUSU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-04:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30370-29346-41986-28879-40345-41095-29989-40002-41219-29703-28948-29703-29605-28877-40003-28878-29112-30514-28064-40018-29299-28674-29031-29557-30508-28821-30505-28880-28722-41644-29571-29665-41635-29144-30516-28885-28560-29066-28855-28861-28870-28871-28872-28869-28867-28866-28868-28865-28856-28019-29971-28883-29790-29576-29975-29259-30513-29483-28385-28400-28971-29647-29256-28847-28848-28870-28876-29060-28230-29845-28543-30511-28807-28272-29268-29323-28748-28844-28737-28845-41093-41094-28651-28846-28441-28783-29289-28764-29868-29111-29660)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1281. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30440-28850)

- SEYRANTEPE Mh., CESUR Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30454-9086,9645 T.M. İLGİLİ DEPARLARI)

- ULUS Mh., OKUL YOLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30397-3403)

- ÇELİKTEPE Mh., GÖL Sk., KIVILCIM Sk., EYALET Sk., MEVLÜT BAKIRTAŞ Sk., ALACA Sk., FİGEN Sk., MAHMUT ŞEVKET PAŞA Cd., ÇEMENZAR Sk., DAR Sk., GÜLBAHÇE Sk., ŞEHİT KARAKUŞLAR Cd., KUYTU Sk., ŞEREFE Sk., NANE Sk., MUTLU Sk., GAYRETLİ Sk., KARAŞAHİN Sk., BAYIR Sk., DEFNENAZ Sk., BERGAMA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30435-9029 T.M.)

- BAŞAK Mh., MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30493-12102)

- BAŞAK Mh., YUNUS EMRE Cd., ŞEYH ŞAMİL Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 13:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30494-12105)

- ÇELİKTEPE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30436-9029 T.M.)

- ÇELİKTEPE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30437-9029 T.M.)

- MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., MEHMET AKİF ERSOY Mh., TAŞOLUK Mh., KARLIBAYIR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:50-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30461-29700-28078-29587-29910-28488-29539-41533-29405-29540-28275-29419-29655-28820-29104-29020-29480-28225-29538-41534-29292-29265-28637-29334-29257-29669-29987-28146-29497-29621-28267-41998-29277-41997-29336-28680-28790-40784-)

- TALATPAŞA Mh., ÖZVEREN Sk., FERHAT Sk., AKÇALI Sk., GÜNYOLU Sk., SARITAŞ Sk., YAŞARLI Cd., TANYELİ Sk., DÜNÜR Sk., ASLANGAZİ Cd., EMİRGAZİ Cd., ZÜMRE Sk., BAYINDIR Sk., AYGÜL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30443-9207 T.M.)

- GÜRSEL Mh., TÜMLEÇ Cd., NİŞANE Cd., GÖRGÜLÜ Sk., ÇAĞLAR Sk., GEBZELİ Sk., DOĞANDERE Sk., DÜNÜR Sk., VEFA Sk., KEHRİBAR Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30449-9158 T.M.)

- HİCRET Mh., KINIK Sk., BASİRET Sk., AYLA Sk., ORHUN Sk., MUHTEREM Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30450-28982-29090)

- ŞİRİNTEPE Mh., AZİZ Sk., AŞİYAN Sk., ATLI Sk., ADEM Sk., ARDIÇ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30462-9312,9313 T.M. İLGİLİ DEPARLARI)

- MİMAR SİNAN MERKEZ Mh., HÜRRİYET Mh., MİMAROBA Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30463-24443 24314 24541 24084 24375 24354 24463 24288 24194 24429 24444 24384 24294 24462 24289 24111 24330 24208 24382 24113 24115 24350 24079 24248 24537)

- SANCAKTEPE Mh., MEVLANA CELALEDDİN RUMİ Cd., KUZGUNCUK Sk., BALABAN Mh., YOL Sk., İZZETTİN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30468-25083-25451-25452)

- PİRİ MEHMET PAŞA Mh., CUMHURİYET Cd., HAVUZLU KAHVE Sk., BAŞKOMUTAN Cd., MUMHANE Sk., YEMENCİLER Sk., FATİH Mh., FATİH CAMİİ Sk., TAVANLI ÇEŞME Sk., PİRİPAŞA Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30473-25170)

- SANAYİ Mh., ALBAY Sk., BAŞAKLI Sk., GÜLİSTAN Sk., AVCILAR Cd., İMAR Sk., KALE Sk., ORPAK Sk., SANCAKLI Cd., ÖZBORAN Sk., OZAN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30474-409)

- FEVZİPAŞA Mh., GÖLET Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30475-25460-25215)

- MERKEZ Mh., BAHÇE Sk., FIRTINA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30456-9650 T.M. İLGİLİ DEPARI)

- GENÇOSMAN Mh., DOĞANBEY Cd., ÇİNÇİNDERE Cd., KORAY Sk., AKYILDIZ Sk., TOPÇU Sk., DÖNMEZ Sk., TAVUS Sk., PERİ Sk., AKTAŞ Sk., AKTARAN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30481-205)

- BAŞAK Mh., MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ Cd., KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30492-12100)

- YEŞİLKÖY Mh., İNÖNÜ Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30505-11414)

- YAVUZ SELİM Mh., MEHMET AKİF ERSOY Mh., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., İMRAHOR Mh., İSLAMBEY Mh., MAVİGÖL Mh., HİCRET Mh., BOLLUCA Mh., ADNAN MENDERES Mh., FATİH Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:10-04:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30530-28431-29097-28439-29251-28309-28681-29208-28786-41996-28585-28578-29945-29212-29286-29595-28817-29430-29211-29431-28785-29333-29400-29897-29105-29106-28796-28795-28446-29517-29083-40005-29210-29515-29426-29541-41991-29542-29596-29086-4199029892-29629-40735-29536-29209-29021-29646-29645-29537-28556-29338-29529-29787-29538-29102-28794-29958-28484-29466-29796-29379-41378-29528-29457-29849-29353-29643-29535-41339-29404-28802)

- KİRAZLI Mh., BELEDİYE Cd., MERKEZ Cd., BESTE Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30531-31873)

- CUMHURİYET Mh., CUMHURİYET Cd., BÜYÜKŞEHİR Mh., BARIŞ MANÇO Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30554-21449)

- CUMHURİYET Mh., CUMHURİYET Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30555-22695)

- CUMHURİYET Mh., CUMHURİYET Cd., AYTEKİN KOTİL Sk., ATATÜRK Bul., BÜYÜKŞEHİR Mh., SEVEN Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30556-21451)

- BÜYÜKŞEHİR Mh., ÇAMLIK Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30558-21445)

- KONAKLAR Mh., MİMOZA Sk., ORG. İZZETTİN AKSALUR Cd., ŞEBBOY Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30559-3892)

- BÜYÜKŞEHİR Mh., 19 MAYIS Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30560-21444)

- KONAKLAR Mh., ORG. İZZETTİN AKSALUR Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30561-3077)

- KONAKLAR Mh., BÜYÜKDERE Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30563-5077)

- AKAT Mh., TEPECİK YOLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30573-3905)

- GÜRPINAR Mh., YAREN Sk., AHMET HAŞİM Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30593-27034)

- KİRAZLI Mh., KARANİ Sk., YUNUS EMRE Sk., DİNÇER Sk., BELEDİYE Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30532-31825)

- HÜRRİYET Mh., MEVSİM Sk., MALAZGİRT Cd., MAHMUTBEY Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30534-31052)

- KONAKLAR Mh., ORG. İZZETTİN AKSALUR Cd., BÜYÜKDERE Cd., LADİN Sk., GÜNEŞ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30536-3141)

- KONAKLAR Mh., LADİN Sk., GÜNEBAKAN Sk., ORG. İZZETTİN AKSALUR Cd., ŞEBBOY Sk., ŞEHİT YALÇIN AYDIN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30541-3488)

- KONAKLAR Mh., ORG. İZZETTİN AKSALUR Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30545-3813)

- KONAKLAR Mh., ORG. İZZETTİN AKSALUR Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30551-3854)

- CUMHURİYET Mh., ATATÜRK Bul., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30552-21245)

- KAVAKLI Mh., KKTC Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 15:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30599-21129)

- PINARTEPE Mh., AKYURT Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 15:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30600-22449)

- KONAKLAR Mh., ORG. İZZETTİN AKSALUR Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30553-3138)

- GÜRPINAR Mh., ADNAN MENDERES Cd., GÜRPINAR Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında PINARTEPE Mh., ATATÜRK 4 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30596-22307)

- AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30602-4128-4130)

- GÜRPINAR Mh., MÜMİN AĞA Sk., SAHİLYOLU Cd., HASAN TAHSİN Cd., ETHEM AĞA Sk., CİVA Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30592-22308)

- UĞUR MUMCU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30618-28450 tm)

- KARADENİZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30620-28095 TM)

- CEBECİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 14:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30621-28178 TM)

- AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30597-4043-4108)

- HADIMKÖY Mh., ÜRGÜPLÜ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30638-21831)

- BEŞTELSİZ Mh., 114/1 Sk., 2 YOL Sk., 4 YOL Sk., 5 YOL Sk., 75/11 Sk., 75/11 ÇIKMAZ Sk., 75/12 Sk., 75/2 Sk., RAUF DENKTAŞ Cd., ÇIRPICI Mh., 75/2 Sk., MODABAĞ 1 Sk., MODABAĞ 10 Sk., MODABAĞ 4 Sk., MODABAĞ 8 Sk., MODABAĞ 9 Sk., SEYİTNİZAM Cd., YULAF TARLASI (G/1) Sk., YULAF TARLASI Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30644-1866)

- HADIMKÖY Mh., ÜRGÜPLÜ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30631-27317)

- HADIMKÖY Mh., ÜRGÜPLÜ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30637-27372)

- HADIMKÖY Mh., ÜRGÜPLÜ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30640-20644)

- HADIMKÖY Mh., ÜRGÜPLÜ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30641-20644)

- YEŞİLKÖY Mh., ARSLAN Sk., ÇINARLI Sk., ÇİÇEK Sk., DEMİRYOLU Cd., GAZİ EVRENOS Cd., İRFANİYE Sk., KARANFİL BAHÇESİ Sk., LEYLAK ÇİÇEĞİ Sk., PEMBE MENEKŞE Sk., SERBESTİ Cd., YASEMİN Sk., YEŞİLKÖY İSTANBUL Cd., ZAMBAK Sk., YEŞİLYURT Mh., SAHİL YOLU Cd., ORKİDE Cd., FENER Cd., DEMET Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30645-1751 )