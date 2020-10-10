13 ilde aranan zanlı Bursa'da yakalandı

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş insanlarını değişik vaatlerle kandırarak dolandırdığı iddia edilen, 13 ilde farklı suçlardan aranma kaydı olan, başka bir kişiye ait kimlik bilgilerini kullandığı belirlenen ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş cezası bulunan M.A.B'nin başında bulunduğu suç çetesini çökertti.

Düzenlenen operasyonla suç örgütü elebaşı M.A.B. ile Z.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.B. tutuklandı, Z.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.