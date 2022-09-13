13 Eylül 2022 Salı yayın akışı belli oldu. Bugün de birbirinden önemli dizi, film ve yarışmalar izleyicilerin beğenisine sunulacak. Haftanın ikinci iş gününde vatandaşlarımız için TRT1, Show TV, TV8, Fox, ATV, Star ve Kanal D'nin yayın akışını bir araya getirdik. İşte, detaylar...



TRT 1 YAYIN AKIŞI



16:20 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Balkan Ninnisi

02:50 Anadolu’da Yaşam

04:00 Masumlar Apartmanı