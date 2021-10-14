MasterChef Türkiye’de sekizinci hafta mücadelesi devam ediyor. Dokunulmazlığı kazanan takım, sezonda bir ilke imza attı. Kaybeden takım ise önce bireysel dokunulmazlık oyunu, sonrasında konsey ile iki eleme adayı çıkardı
MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef 2021’de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu büyük bir mücadeleye sahne oldu. Şefler, takımlardan bir saat yirmi dakika içinde dört farklı döner yapmalarını istedi. Tombik döner, dürüm döner, pilav üstü döner ve İskender günün menüsünde yer alan yemeklerdi.
Mavi takım ile Kırmızı takım, istenilen döner çeşitlerini en iyi şekilde yapmak için hünerlerini sergiledi. Yarışmacılar, vaktinden önce biten dönerleri anında şeflere ikram ettiler. Tadım yapan şefler, son olarak hangi yemekte hangi takımın yaptığı döneri beğendiğini açıkladı. Gün sonunda ikinci dokunulmazlık oyununu, 5-0 skorla Kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye’de bireysel dokunulmazlık oyunu için yarışmacılara oyunlardan kalan ürünler verildi. Bu ürünler; levrek, pastırma, irmik, limon, taze nane, baldo pirinç, yeni bahar, arapsaçı, mısır unu, kaşar peyniri, kuyruk yağı, kültür mantarı, bütün tavuk, krema ve soya sosu idi. Bu ürünler ile yapılacak bir yemek için verilen süre ise 40 dakika idi.
Mavi takımdan beş kişi, bireysel dokunulmazlığı kazanmak için gecenin en iyi yemeğini yapmaya çalıştı. Süre bitiminde şefler, hazırlanan ürünlerin tadımını yaptı. Değerlendirme sonucunda Burcu ve Emre finale kaldı.
MASTERCHEF’TE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef’te finale kalan iki isim arasında ve gecenin en iyi tabağını çıkaran Emre, bireysel dokunulmazlık oyununu kazandı. Emre’nin eleme potasına gönderdiği Pelin, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.
5. ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef’te dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım için konsey toplandı. Yapılan oylama sonucunda Burcu ile Azize’nin oyları aynı sayıda çıktı. Bu isimler arasında potaya gidecek ismi Tahsin belirledi. Takım kaptanı Tahsin’in potaya göndermeyi seçtiği, haftanın beşinci eleme adayı oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!