BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sıra geldi Boğalara… Baharla beraber içinizde kıpırdanmalar var sevgili Boğalar… Geçtiğimiz hafta zorlandığınız meseleleri bu hafta daha kendinizden emin bir şekilde halledeceksiniz. Bunun nedeni ise Güneş’in burcunuza geçiyor olması… 19 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. Boğaların yeniliklere karşı mesafeli olduğunu biliyoruz ancak bu hafta işlerinizi halletmek konusunda daha azimli olacaksınız… Yapmak istediğiniz fakat bir türlü başlayamadığınız işlere vakit ayıracaksınız. Mutlu ve daha enerjik olduğunuz bu dönemde iştahınız da artacak bizden söylemesi…