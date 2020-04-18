128 şişe sahte alkol ele geçirildi - GAZİANTEP

AA

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine, merkez Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesinde bir işyerine operasyon düzenlendi.İşyerinde yapılan aramada 128 şişe sahte alkol ile gümrük kaçağı 50 litre dökme alkol ele geçirildi. Operasyonda, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.