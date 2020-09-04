Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye geride kalan sezonda 126 ülkeye 343 bin 561 ton iç fındık ihraç ederek, 2 milyar 312 milyon 45 bin dolar gelir sağladı.
Fındık ihracatında ilk sırayı İtalya alırken, bu ülke 2009-2010 sezonundan itibaren ilk sırada bulunan Almanya'yı da geride bıraktı.
Türkiye'den, İtalya'ya 87 bin 992 ton fındık satılarak, 608 milyon 972 bin 498 dolar gelir elde edildi. İkinci sırada yer alan Almanya'ya ise 81 bin 599 ton fındık ihracatı gerçekleştirilirken, karşılığında 512 milyon 869 bin 196 dolar kazanç sağlandı.
En fazla fındık ihracatı yapılan üçüncü ülke 24 bin 608 tonla Fransa olurken, bu ülkeyi Polonya, Hollanda, İsviçre, Avusturya, Kanada, Çin ve İspanya takip etti.
Türkiye'nin Çin'e yönelik ihracatında da artış sağlandı. Bir önceki sezon Çin'e 8 bin 73 ton fındık ihracatı yapılırken, geçen sezon ise bu rakam 8 bin 938 tona yükseldi.
"YENİ SEZONDA ÇİN'DEN YİNE UMUTLUYUZ"
KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, bir sezonu daha tamamlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.
Sevinç, 2019-2020 ihracat döneminde 343 bin 561 ton iç fındık ihraç edilerek, miktar bazında Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşılarak yeni bir rekorun kırıldığını belirtti.
Geçen sezon en çok fındığın geleneksel pazarlara satıldığını aktaran Sevinç, "AB ülkeleri bizim geleneksel pazarlarımız. AB ülkeleri 1871 yılından bu yana Türkiye'den fındık alıyor. Buralara yapılan ihracat aynı tempoda devam ediyor. Türkiye olarak geleneksel pazarların dışında Çin, Brezilya ve Hindistan gibi alternatif ülkelerde hedeflediğimiz rakamları yakalamak istiyoruz." dedi.
Bunun için sürekli çalıştıklarının altını çizen Sevinç, Türkiye Tanıtım Grubu'nun da bu noktada hayli gayret gösterdiğini vurguladı.
Çin'e gerçekleştirilen ihracatın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yavaşladığını, yeni sezonda Çin'den yine umutlu olduklarını söyledi.
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