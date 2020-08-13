124 Gündüz Yaşam Merkezi'nde hizmet süresi 40 saate çıkarıldı

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engelli vatandaşların hayatın her alanında yer almalarını sağlamaya yönelik projeleri hayata geçirdiğini belirtti.
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan bireyler için de çalışma yürüttüklerini aktaran Selçuk, kendine özgü bir sağlık sorunu olan otizmle ilgili birçok hizmet ve projeyi uyguladıklarını, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini aktardı.
Bakan Selçuk, "124 Gündüz Yaşam Merkezlerinde otizmli bireylere hizmet veriyoruz. Bu merkezlerde haftada 16 saat hizmet alan otizmli vatandaşlarımızın yararlanma sürelerini 40 saate çıkardık." bilgisini verdi.
Otizmli bireylerin Gündüz Yaşam Merkezlerinde belirli bir saatte evlerinden alınıp, yine belirli bir saatte ailelerine teslim edildiğini ifade eden Selçuk, otizmli bireylerin servis dahil tüm hizmetlerinin de karşılandığını kaydetti.
- "Otizm Masası ile ailelere danışmanlık hizmeti veriyoruz"
İl müdürlüklerinde yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi veren Selçuk, "İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Hizmet Merkezlerimiz bünyesinde kurulan Otizm Masası'nda, ailelerimize ihtiyaç duydukları konularda danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti veriyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, Gaziantep, Konya, Manisa ve Sakarya'da kurulan 9 korumalı iş yerinde otizmli bireylerin istihdama katıldığını, korumalı iş yerlerinde istihdam edilen her engelli için de mali destek sunduklarını kaydetti.
- Otizmli bireylere özel kurs programları hazırlandı
Eğitim alanında yapılan çalışmalara da değinen Bakan Selçuk, "Özel eğitim hizmetlerinin daha etkili ve verimli yürütülmesi amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlenmiş olup, bu kapsamda 81 ilden 893 formatör yetiştirildi. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev yapan 250 rehberlik ve özel eğitim öğretmenine otizm spektrum bozukluğu alanında eğitim verildi. Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylere 206 kurs programı hazırlandı." bilgisini aktardı.
Özel eğitim meslek okullarındaki 38 mesleki atölyenin, hafif düzey tanılı Otizm Spektrum Bozukluğu olan öğrencilere sunulduğunu belirten Selçuk, şunları kaydetti:
"Çeşitli sanat ve spor dallarında yetenekli olan otizmli bireyler kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınavı ile değerlendirilmeye başlandı. Sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için geçerli olmak üzere, kontenjanın yüzde 10'unun engelli öğrenciler için ayrılması sağlandı. Erken çocukluk dönemi eğitimcisi yetiştirilmesine yönelik ön lisans, lisans, tezli/ tezsiz yüksek lisans ve doktora programları açılmasına ilişkin çalışma başlatıldı."
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