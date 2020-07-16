MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 1200 metrelik bir tünelde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda kahraman komandoların, teröristlerin inlerine girmeye devam ettiği belirtildi. Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetinde üzeri gizleme ağı ve halıyla kapatılmış bir sığınak girişi keşfedildiği vurgulanan açıklamada, yapılan inceleme sonucunda örümcek ağı şeklinde inşa edilen ve asgari 1200 metre uzunluğunda 5 giriş-çıkışı ve 2 yatma yeri, 1 görüntü izleme merkezi ve bu merkeze bağlı tünel çıkışında ağaca monte edilmiş PTZ kamera, 1 banyo, 1 tuvalet, 1 mutfak, 1 su depo odası ve çeşitli amaçlar için kullanılan depo odalarından oluşan bir tünel tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Söz konusu tünelde icra edilen arama-tarama faaliyetleriyle, 1 M16A4 piyade tüfeği, 1 Doçka uçaksavar silahı ve 4 sandık mühimmatı, 28 anti-tank RPG 7 mühimmatı, 6 anti-personel RPG 7 mühimmatı, 50 M16 mühimmatı ve 4 şarjörü, 4 dolu kanas şarjörü, 5 sandık PKMS mühimmatı ve 1 PKMS dürbünü, 5 sandık AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ve 13 dolu şarjörü, 10 el bombası, çok miktarda amonyum nitrat, 5 bin 700 elektrikli fünye, 6000 adet mekanik fünye, 9 alpha fire düzenek ve 2 ateşleme kumandası, 3 adet 5 litrelik, 2 adet 2,5 litrelik, 2 adet 2 litrelik bidonlara sıkılanmış EYP ana imla hakkı, çok miktarda pil ve pil bloğu, çok miktarda çıt çıt düzenek, 1 hilti, 2 baofeng walkie talkie, PTZ kamera, kamera izleme sistemi, termal şemsiye, keskin nişancı kıyafeti, gizleme ağı, 1 atış kulaklığı ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Tespit edilen malzemeler ve EYP'ler METİ timimiz (Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi) tarafından yerinde imha edildi."
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