1200 litre sahte içki ele geçirildi - ADANA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde bir narenciye bahçesindeki barakada sahte içki üretildiğini belirledi.Adrese operasyon düzenleyen ekipler, satışa hazır ve yapım aşamasında 1200 litre sahte içki ele geçirdi.Ekipler, şüpheli S.T'yi gözaltına aldı.

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