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Şiddeti en yüksek 5'inci deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem, Türkiye'de 1903'ten bu yana meydana gelen şiddeti en yüksek 5'inci deprem oldu. Son 120 yılda şiddeti en yüksek deprem, 7,9 ile Erzincan'da yaşandı

Giriş: 06.02.2023 - 08:58 | Güncelleme: ABONE OL
Şiddeti en yüksek 5'inci deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem – Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nin verilerine göre 1903’ten bu yana Türkiye’de şiddeti 5 ve üzeri 120 deprem meydana geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.4 şiddetindeki deprem bu 120 deprem arasında şiddeti en yüksek 5’inci deprem oldu.
Son 121 yılda şiddeti en yüksek deprem 1939'da Erzincan'da meydana geldi. Bu deprem en fazla can kaybının yaşandığı deprem olarak kayıtlara geçti.
Önceki 4 büyük depremin merkez üsleri ve yaşanan can kayıpları şöyle;

Erzincan
27.12.1939
Şiddet… 7.9
Can Kaybı… 32.968

Muradiye (Van)
24.11.1976
Şiddet… 7.5
Can Kaybı… 3.840

Gölcük (Kocaeli)
17.8.1999
Şiddet… 7.8
Can Kaybı… 17.480

Düzce
12.11.1999
Şiddet… 7.5
Can Kaybı… 763

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