120 bin TL kazanan numaralar hangileri? İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi 120 bin TL kazandıran numaralar listesi!

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Milli Piyango sonuçları 2022 bugün belli oluyor. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları kapsamında 120 bin TL büyük ikramiye kazandıran numaralar da az önce duyuruldu. Peki 120 bin TL hangi numaralara çıktı ve kimlere çıktı? İşte 2022 Milli Piyango sorgulama ekranı ve büyük ikramiye 120 Milyon TL kazandıran numaralar...

120.000 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

0078371 0170681 0214962 0420658 0613417 1306329 1663520 2237734 2619326 2776695 3171980 3748152 4570472 5467007 5578083 5645036 5682593 6205750 6314708 6435891 7024637 7338558 7393447 7750704 7809946 8196159 8201115 8222456 8258639 8345770 8385805 8399163 8831844 9172700 9246584 9490342 9624420 9919572 9962942