120 bin $'lık 'Muz' ders konusu oldu

04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Maurizio Cattelan'ın çok konuşulan 'Muz' çalışması modern sanat dersine konu oldu. Narmanlı Sanat'taki 'Seda Yavuz ile Modern Sanat Nasıl Okunur?' derslerinde Cattelan'ın çok konuşulan 'Muz'unu çözümlemeye yarayacak temel taşları oluşturuluyor. Bunun için 19'uncu yüzyılda fotoğraf makinasının sanat tarihine verdiği yönden başlayarak dönemin Paris'ine, empresyonistlere ve resmin yeni kurgulanma şekline odaklanılıyor ve ilk hafta 'Modernizm ve Baudelaire'in Paris'i' başlığı altında merceğe alınıyor.
İkinci hafta ise; dadaizm ve sürrealizm akımlarının ortaya çıktığı I. Dünya Savaşı'ndan soyut dışa vurumculara uzanan, Marcel Duchamp, Man Ray, Salvador Dali, André Breton, Jackson Pollock gibi sanatçıların işleriyle 'Sanat Bir Oyun mudur?' sorusuna yanıt aranıyor.
Cevap bir hafta sonra gelecek; 'Sanat Bir Oyundur'... Bu derste II. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD merkezli sanat hareketleri tartışılıyor. Özellikle Fluxus hareketine odaklanarak Yoko Ono ve Joseph Beuys'un performanslarından örneklerle, bir oyuna dönüştürdükleri deneyim alanları irdeleniyor.
Son hafta ise 'Sanat Benim' İçindir!' diyerek iki kadın sanatçı merceğe alınıyor. Frida Kahlo'nun günlük gibi oluşturduğu resimlerinden sanatın fırçadan, tuvalden bağını tamamen kopardığı ve bedene yöneldiği performans sanatına; Marina Abramoviç'e uzanıyor. Frida Kahlo'nun günlük gibi oluşturduğu resimleri ve Marina Abramoviç'in yaşamsal ayrıntılara verdiği sanatsal cevaplar. Kahlo yaşadıklarını yeni bir gerçeklik yaratarak ifade ediyor, Abramoviç yaşamını sanatla görünür kılıyor. Sabancı Müzesi'nde devam edecek Abramoviç sergisini bilerek gezmek isteyenler için sanat ve gerçek arasındaki ince çizgi üzerinde, sanatla yeni bir anlam evreni oluşturmak tartışılıyor.
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