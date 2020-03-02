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2008 krizinden sonra en büyük düşüşünü yaşayarak yüzde 12 gerileyen Avrupa borsaları, merkez bankalarının koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini yavaşlatmak için önlem alacağı beklentisiyle dengelendi.

STOXX 600 endeksi, madencilik ve enerji şirketlerinin öncülüğünde güne yüzde 2'ye yakın yükselerek başladı. Hisseleri en çok yükselenler arasında ise telekom ekipmanları üreticisi Nokia başı çekiyor. Finlandiyalı şirketin yükselişinde uzun süredir CEO olarak görev yapan Rajeev Suri'nin eylül ayında görevinden ayrılacağını açıklanması da etkili oldu.

Koronavirüsün yayılmasıyla tedarik zincirinde yaşanan sorunları gidermek için teşvikleri artacağı ve faizlerin düşeceği beklentisi ise toparlanmada en önemli faktör.

Yatırımcılar, Fed'in bu ay 50 baz puan indirime gideceğini fiyatlamaya başlarken, Avrupa Merkez Bankası'nın da nisan toplantısında politika faizini 10 baz puan düşüreceğini ön görüyor.