12 yaşındaydı! Çiğnediği sakız hayattan kopardı
Batman'da yürek yakan olay... 12 yaşındaki Esra Bozkurt, çiğnediği sakızın soluk borusuna yapışması sonucunda nefessiz kalarak hayatını kaybetti
Batman'ın Çamlıca Mahallesi'nde, dün akşam meydana gelen olayda küçük kız nefessiz kalarak hayatını kaybetti.
İHA'da yer alan habere göre, 12 yaşındaki Esra Bozkurt'un çiğnediği sakız soluk borusuna yapıştı. Küçük kızın morardığını gören ailesi, vakit kaybetmeden çocuklarını İluh Devlet Hastanesi'ne götürdü.
KÜÇÜK KIZ KURTARILAMADI
12 yaşındaki Esra, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bozkurt'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.