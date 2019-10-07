Model Iqbal Gran ile evli olan ve Mason Naim isminde oğlu olan Madeleine, bebeğiyle beraber geziyor. Madeleine, "Bebek ile yolculuk yapmak zor ama aynı zamanda çok eğlenceli. Şükür ki Mason Naim oldukça sakin bir bebek. Instagram hesabımda takipçilerimi de çok güldüren anları paylaştığım oluyor" diyor.