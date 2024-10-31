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        Haberler Gündem Güncel 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar | Son dakika haberleri

        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

        İzmir'in Urla ilçesinde, 12 yaşındaki kız çocuğu, 59 yaşındaki B.K. adlı bir kişinin cinsel istismarına uğradı. Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 15:18 Güncelleme: 31.10.2024 - 15:18
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        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar
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        İzmir Urla'da 12 yaşındaki bir kız çocuğu ailesine B.K. tarafından rahatsız edilip cinsel istismara uğradığını anlattı.

        Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine şüpheli gözaltına alındı.

        B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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        #cinsel istismar
        #İzmir Urla
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