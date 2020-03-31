12 yaşındaki kız Belçika'nın en küçük koronavirüs kurbanı oldu - Haberler

Reuters

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden insan sayısı artmaya devam ediyor.

Belçika hükümeti adına açıklama yapan Emmanuel Andre açıklamasında, 12 yaşındaki bir kızın Belçika'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ve Avrupa'nın en genç koronavirüs kurbanı olduğu bildirildi.

Virolog Emmanuel Andre, Belçika'nın COVID-19 solunum yolu hastalığının yayılması hakkındaki resmi günlük haber konferansına bu tür olayların 'nadir' olduğunu söyledi. Andre, "Bugün size çok zor bir açıklama yapacağım. Maalesef 12 yaşında bir kızımız hayatını kaybetti. Bir çocuğu etkilemesi duygusal olarak çok zor... Özellikle ailesinin düşünüyoruz" dedi.

Yetkililer,12 yaşındaki kızın daha önceden herhangi bir rahatsızlığı olup olmadığı konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

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Belçika'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 705'e yükseldi. Ülkede 12 bin 775 koronavirüs vakası bulunuyor.

Yetkililer, 4 bin 920 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirirken, ülkede virüsün önümüzdeki günlerde ve haftalarda yayılmasını beklediklerini söylediler.