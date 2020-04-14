12 yaşındaki Deniz Efe, koronavirüs hastalarına umut olmak için şarkı besteledi - ANKARA

14 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 20 yaş altındaki gençlerin ve çocukların dışarı çıkma yasağı sonrasında uzaktan eğitimle okuluna devam eden Deniz Efe, dersten arta kalan zamanlarında müzik tutkusunu devam ettiriyor.Okulunun orkestrasında 2 yıldır gitar çalan Deniz Efe Günüç, bestesiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, karantina sürecinde gitar çalarken aklına bir melodi geldiğini, üzerinde bir süre çalıştığını ve müzisyen babası Kemal Günüç'e dinlettiğini söyledi.Babasının melodiyi beğendiğini ve aranje ettiğini belirten Deniz Efe, "Besteyi tamamladıktan sonra sözler aramaya başladık. Koronavirüsle mücadelede umut olmasını istedim. Ülkelerin birbirlerine gönderdiği yardım kolilerinin üstüne yazılan şiirleri kullanmak istedim. Babam da uygun buldu. Nazım Hikmet'in bir şiirinden bir dizesini aldık ve birleştirdik. Güzel bir şarkı oldu." dedi.Yetişkinlere, sevdikleri ve kendileri için zorunlu olmadıkça evde kalmaları gerektiği çağrısında bulunan Deniz Efe, küçüklere ise karantina günleri için şu tavsiyelerde bulundu:"Çocuklar evde 'sıkıldım, sıkıldım' diyerek vakit harcıyorlar. Yaratıcı şeyler yapabilirler. Minik bir topum var annemle, babamla futbol oynuyorum. Resim yapıyorum. Malum derslerimi çalışıyorum. Kitap okuyorum, bir dizim var onu izliyorum. Karantinada çok keyifli zaman geçiriyorum. Doktorlarımız hastaneden çıkamıyorlar. Hastalarını kurtarmak için kendilerini feda ediyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum."- Çin'den İtalya'ya Japonya'dan Çin'e yolculuk yapan dizelerMüzisyen ve besteci Kemal Günüç ise oğlunun bestesinin düzenlemesini yaptıktan sonra korona hastalarına umut olması için sözler aradıklarını belirterek, haberlere yansıyan; Çin'in İtalya'ya, Japonya'nın Çin'e gönderdiği yardım kolilerin üzerindeki şiirleri şarkı sözü olarak kullandıklarını söyledi.Şarkıyı tamamladıktan sonra eşi Dilara Günüç ve oğluyla söylediklerini ve kendilerini videoya çektiklerini belirten Kemal Günüç, videoyu dostlarına gönderdiklerini anlattı.Günüç, "Eşim Dilara bendir, ben saz ve akordeon, Efe de gitar çaldı. Dostlarımız bizim videomuza karşılık video gönderdi. 30'un üzerinde video geldi. CSO arp sanatçısı Çağatay Akyol flüt çaldı. Deniz'in arkadaşı çello çaldı. O görüntüleri birleştirdik. Kimisi dans etti. Kimisi şarkımızı söyledi ailecek. Zor günlerde insanlara umut ışığı, gülümseme olsun diye. En kısa zamanda bu zor günleri atlatırız. Nazım Hikmet'in söylediği gibi 'Aynı gökyüzü altında, bir direniştir yaşamak.' O yüzden evde kal Türkiye diyoruz." ifadelerini kullandı.- Kısa sürede sosyal medyada ilgi gördüGünüç ailesinin şarkısı, "Bizler aynı denizin dalgaları, aynı ağacın yaprakları, aynı bahçenin çiçekleriyiz. Farklı dağlara, nehirlere sahip olsak da aynı güneşi, ayı ve gökyüzünü paylaşıyoruz. Yok öyle umutları yitirip, karanlıklara savrulmak. Unutma. Aynı gökyüzü altında, direniştir yaşamak." sözlerinden oluşuyor.Kısa sürede sosyal medyada ilgi gören videoda, her yaş grubundan müziksever, evlerinden şarkıyı söyleyerek Günüç ailesine eşlik ediyor.
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