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        12 yaşındaki çocuğa çarptı

        Arnavutköy'de yolun karşısına 12 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed El İsa'ya minibüs çarptı. Kazada küçük çocuk hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 00:21 Güncelleme: 15.04.2025 - 00:21
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        12 yaşındaki çocuğa çarptı
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        DHA'nın haberine göre; yaşları 18'den küçük olan 3 çocuk Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçtikleri sırada, A.Ö. idaresindeki minibüs yabancı uyruklu Muhammed El İsa'ya çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle çocuk yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından Muhammed El İsa'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, minibüs sürücüsü A.Ö.'yü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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