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12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kaldı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde sokakta oyun oynayan çocuklar dehşeti yaşadı. İddiaya göre freni boşalıp, kontrolden çıkan panelvan araç, oyun oynayan çocukların arasına daldı. Korkunç olayda, 12 yaşındaki Berat aracın altında kalarak, hayatını kaybetti

12.06.2020 - 09:25 | Güncelleme: ABONE OL
trabzon'da feci kaza
İHA

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk freni boşalan aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Osman ve Hayriye Erdin çiftinin 10 çocuğundan en küçüğü olan 12 yaşındaki Berat Erdin Şalpazarı ilçe merkezi Sugören mahallesi yolu üzerinde dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla beraber oynamaya çıktı. Bu sırada freni boşaldığı iddia edilen panelvan araç, Şalpazarı Atatürk Ortaokulu 6/B sınıfı öğrencisi Berat ve arkadaşlarının olduğu yere hızla ilerledi.

Kontrolden çıkan araç 12 yaşındaki Berat Erdin'e çarpıp, altına aldı. Ağır yaralanan Berat, ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Korkunç kazanın ardından araç sürücüsü gözaltına alındı.

Berat Erdin, bugün Geyikli Mahallesi Belen mezarlığında toprağa verilecek.

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