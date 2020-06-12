İHA

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk freni boşalan aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Osman ve Hayriye Erdin çiftinin 10 çocuğundan en küçüğü olan 12 yaşındaki Berat Erdin Şalpazarı ilçe merkezi Sugören mahallesi yolu üzerinde dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla beraber oynamaya çıktı. Bu sırada freni boşaldığı iddia edilen panelvan araç, Şalpazarı Atatürk Ortaokulu 6/B sınıfı öğrencisi Berat ve arkadaşlarının olduğu yere hızla ilerledi.

Kontrolden çıkan araç 12 yaşındaki Berat Erdin'e çarpıp, altına aldı. Ağır yaralanan Berat, ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Korkunç kazanın ardından araç sürücüsü gözaltına alındı.

Berat Erdin, bugün Geyikli Mahallesi Belen mezarlığında toprağa verilecek.