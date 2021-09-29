12. Uluslararası Dergi Günleri, Asım Gültekin anısına bugün açılıyor

AA

Sirkeci Garı'nda bugün kapılarını açacak etkinlikte, DERGİBİR kurucu başkanı ve dergi fuarlarının da öncüsü Asım Gültekin için özel bir alan ayrıldı.

Gültekin'e dair çeşitli söyleşilerin de yapılacağı fuarda, ona ait eserlerle ismine özel yayımlanan dergiler, kitaplar ve fotoğraflar sergilenecek.

Asım Gültekin'in geleneksel hale getirdiği ve önceki yıl salgın nedeniyle yapılamayan fuara, yurt içi ve yurt dışından yüzlerce derginin katılımı bekleniyor.

Fuarda, edebiyat, gençlik ve okul dergilerinin yanı sıra fanzinler, yurt dışında yayımlanan dergiler de hazırlanan özel alanlarda okurun beğenisine sunulacak.

Dergi Günleri, 3 Ekim'e kadar devam edecek.

- Dergi ve kitap sevdalısı: Asım Gültekin

Üzerinden çıkarmadığı yeleğiyle genç dergiciler arasında "derviş babası" diye tanınan gazeteci, eğitmen ve yazar Asım Gültekin, Amasya'nın Taşova ilçesinde 1975'te dünyaya geldi.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinin ardından Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünü bitiren Gültekin, farklı illerdeki birçok okulda edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı..

Asım Gültekin, kültür-sanat alanında gösterdiği gayretleri sebebiyle 2008'de, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği tarafından "Yılın Öğretmeni" seçildi.

Her gittiği şehirde gençleri teşkilatlandıran ve vefatına kadar birçok derginin yayın hayatına başlamasına öncülük eden Gültekin, uzun yıllar Türkiye Dergiler Birliği başkanlığı görevini üstlendi.

Gültekin, Dünya Dergiler Birliği ile Dünya Türkçe Dergiler Birliğinin kurdu, dergi günleri etkinliğiyle dergi fuarlarını başlatan öncü isim oldu.

- Dede Korkut, Saltukname, Muhammediye ve Yunus Emre Divanı okumaları gerçekleştirdi

Kosova'dan Azerbaycan'a, Pakistan'dan Fas'a, İslam coğrafyasının çeşitli bölgelerinden yüzlerce derginin fuara katılımını sağlayan Gültekin, gençlerle yetişkinlerin, okur ile yazarın, şairle öykücünün, dergicilerle dergicilerin arasında köprüler inşa etti.

Gültekin, dil ve etimolojiye ilgisinden ötürü, Dil Evi Etimoloji Topluluğunu kurdu. Topluluk, Dede Korkut, Saltukname, Muhammediye ve Yunus Emre Divanı okumaları gerçekleştirdi.

Çeşitli yayınevlerine ve dergilere editör, danışman ve yayın kurulu üyesi olarak da katkı sağlayan Gültekin, "Biat", "Seher", "Kitap Postası", "Cafcaf" ve "CF" dergilerini çıkardı.

Asım Gültekin, kültür sanat haberlerinin derlendiği "Dünya Bizim" sitesinin kurucuları arasında yer aldı ve uzun yıllar, sitenin genel yayın yönetmenliğini üstlendi.

"Yörünge", "Yedi İklim", "Yeni Şafak", "Sağduyu", "Milli Gazete", "Karar", "Vakit", "Şehrengiz", "Düş Çınarı", "Kırklar", "Gerçek Hayat" ve "Genç" adlı dergi ve gazetelerde kültür yazıları kaleme alan Gültekin, katıldığı seminer ve konferanslarda gençlerle bir araya geldi.

Gültekin, İz Yayınları'ndan çıkan "Alışmak Ölümüne Karşı" ve "Birden Bine Türkçe'de Sayıların Kökeni Üzerine Denemeler" kitaplarını yazdı. Vefatının ardından, yazılarından derlenen "Uçtun Yine Deli Gönül" isimli eseri okuyucuyla buluştu.

Evli ve 2 çocuk babası olan Gültekin, 22 Temmuz 2020'de 45 yaşındayken, Yalova'da vefat etti.