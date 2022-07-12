12 Temmuz Süper Loto sonuçları araştırılmaya başlandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen haftanın ilk Süper Loto çekilişi bugün çekiliyor. Süper Loto'da heyecanlı bekleyiş sürerken şanslı numaralar yakından takip ediliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen haftanın ilk Süper Loto çekilişi bugün düzenleniyor. İşte 12 Temmuz 2022 Süper Loto çekilişi...

12 TEMMUZ 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

12 Temmuz Süper Loto sonuçları saat 21:30 açıklanacak. Şanslı numaralar açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz...

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.