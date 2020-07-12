En güncel koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 211 bin 981'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.344 vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki 12 Temmuz 2020 Türkiye Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

12 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz açıklamadı.

11 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu dün akşam yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000’in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 48 bin 787 testten 1003'ü pozitif çıktı, 23 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 210 bin 965 oldu. Toplamda 5 bin 323 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1182, entübe edilmiş hasta sayısı 402 oldu. 191 bin 883 hasta da iyileşti.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

ABD KORONAVİRÜS'TEN KURTULAMIYOR

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 945 artarak 135 bin 869'a yükseldi. ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 61 bin 738 artarak 3 milyon 222 bin 59'a ulaştı. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 945 artarak 135 bin 869'a çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 762 bin 263 vakayla Brezilya, 798 bin 161 vakayla Hindistan ve 713 bin 936 vakayla Rusya izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şimdiye kadar 425 bin 72 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 343 kişi hayatını kaybetti. New York'u 303 binden fazla vakayla California ve 241 bini geçen vakayla Teksas takip ediyor. ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 40 milyon 164 bini, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 426 bini geçti.

İNGİLTERE'DE CORONA VİRÜS SON DURUM

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 650'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 48 kişi hayatını kaybetti.

Böylece ülkede toplam ölü sayısı 44 bin 650'ye çıktı. Vaka sayısı son 24 saatte 512 artarken, toplam sayı 288 bin 133 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

RUSYA KORONAVİRÜS SON DURUM

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 611 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 720 bin 547'ye çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 188 artarak 11 bin 205'e, iyileşen sayısı 8 bin 378 artarak 497 bin 446'ya ulaştı. Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,9 olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 26,7'sinde semptom görülmedi. Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 678 artarak 228 bin 678’e, ölü sayısı 29 artarak 4 bin 116'ya çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 320 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 22 milyon 700 bini geçtiği kaydedildi. Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti. Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibariyle kaldırılmıştı.