12 sanatçı 'Devridaim'de

Süreklilik içeren döngüyü doğumun bir başlangıç, ölümün bir son olmadığı fikri üzerine kuran Devridaim sergisinde, farklı tekniklere sahip sanatçılar dünyayı algılayış biçimlerini kendilerine göre yorumluyor. Küratörlüğünü Seda Yavuz'un üstlendiği sergide Gökhan Deniz, Gözde Başkent, Gülen Eren, Güneş Acur, Hüseyin Rüstemoğlu, Ilgen Arzik, Mihriban Mirab, Mustafa Özbakir, Özgül Arslan, Rugül Serbest, Şenay Ulusoy ve Uğur Yurdakul'un eserleri yer alıyor.

Küratör Seda Yavuz'a göre "Sergi, 12 sanatçının paylaştığı, doğum - yaşam - ölüm döngüsüne bakışlarını sunacak. Ne 12 havari ne de 12 ay, tüm simgelerden arınmış 12 kişi Kutsal bir üçlü değil; doğum - yaşam ve ölüm üçlüsü, tam da bu döngü üzerine odaklanılacak."