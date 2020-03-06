12 saatte tırmandığı Erciyes'in zirvesinden kayarak 15 dakikada indi

AA

Kayseri'de yüksek lisans öğrencisi Mehmet Fatih Ersoy, 12 saatte tırmandığı Erciyes Dağı zirvesinden snowbordla 15 dakikada indi.6 yıldır kayak ve dağcılık sporuyla ilgilenen 27 yaşındaki Ersoy, bir arkadaşıyla birlikte 12 saat süren tırmanışına Tekir bölgesinden gece yarısı başladı.

2 bin 900 rakımlı Çobanini kamp alanında geceyi geçiren Ersoy, sabaha karşı tekrar tırmanmaya başladı.12 saat sonra zirveye ulaşan Ersoy, bir süre dinlendikten sonra snowbordla kayarak 15 dakikada Tekir bölgesine geldi.

Tırmanışını AA muhabirine anlatan Ersoy, gece kamp kurdukları yerde yoğun tipi olduğunu ve geceyi çok zor şartlar altında geçirdiklerini söyledi.

Daha önce de zirve tırmanışı yaptığı belirten Ersoy, "Bu sefer çok daha fazla zorlandım. Arkadaşım 3 bin 500 metreden sonra gelemedi, dönmek zorunda kaldı. Ben de dönmeyi düşündüm ancak zirveye ulaşmanın zevkini daha önce tattığım için dönmedim." diye konuştu.

Tırmanışını Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerlere adadığını vurgulayan Ersoy, şunları söyledi:

"Ülkemiz Suriye'de ulusal güvenliği için bir mücadele içerisinde. Bu mücadele esnasında ne yazık ki şehitler veriyoruz. Ben de tırmanışımı İdlib'de şehit olan askerlerimize adadım. Zirvede onlar için bayrak açtım. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Ben de elimden geldiği kadar askerimize destek vermek istiyorum."