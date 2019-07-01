Küçük yaştaki çocuklarda çiğneme ve yutma refleksinin gelişmemiş, soluk borusunun da henüz bir pipet genişliğinde oluşu, pek çok tehlikeyi beraberinde getiriyor. The Sun gazetesinin haberine göre; bu tehlikelerin başında da pek çok kişinin üzerinde durmadığı boğulma riski yer alıyor.