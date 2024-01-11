12 Ocak Cuma 2024 yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangisi?

7 İL İÇİN UYARI VERİLDİ

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da karla karışık yağışlı hava beklenirken, Ağrı, Bitlis, Muş, Van, Hakkari ve Şırnak gibi iller için sarı ile turuncu kod uyarılarıları verildi.