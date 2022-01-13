12 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

12 Ocak tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.