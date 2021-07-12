Finali 'Saraydan Kız Kaçırma' yaptı
12'nci Uluslararası İstanbul Opera Festivali, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin bahçesinde sahnelenen 'Saraydan Kız Kaçırma' operasıyla sona erdi
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 12'nci Uluslararası İstanbul Opera Festivali sona erdi.
İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin bahçesinde sanatseverlerle buluşan etkinliğin kapanışı, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 'Saraydan Kız Kaçırma' operasıyla gerçekleştirildi.
Caner Akın'ın sahneye koyduğu eser, klasik haline sadık kalınarak, aylardır dünya gündemini oluşturan salgına da göndermelerin yapıldığı farklı bir reji anlayışıyla seyirciye sunuldu. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği eser, festivalde 3 kez sahnelendi.
Eserde dönüşümlü olarak, Erdem Erdoğan ve Ufuk Toker 'Belmonte', Tuncay Kurtoğlu ve Umut Tingür 'Osmin' rolünü, Ceren Aydın ve Hale Soner Kekeç 'Konstanze', Işılay Meriç Karataş, Nazlı Deniz Süren ve Evren Işık Yasemin 'Blondchen', Serkan Bodur, Berk Dalkılıç ve Onur Turan 'Pedrillo', Caner Akın 'Selim Paşa', Adahan Cabaş ise 'Çocuk' rolünü yorumladı.
Murat Cem Orhan yönetimindeki İDOB Orkestrası ve Volkan Akkoç yönetimindeki İDOB Korosu'nun eşlik ettiği eserin koreografisini Tan Sağtürk üstlendi. Eserin dekor ve kostüm tasarımını Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımını ise Taner Aydın yaptı.
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