Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir aile tarafından yurt dışından getirilen 1 yaşında ve 12 kilogram ağırlığındaki dev tavşan görenlerin dikkatini çekiyor.

AA'nın haberine göre ilçenin Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan ve Meslek Eğitim Merkezi'nde öğretmenlik yapan Sinan Ağar, bir süre önce oğlunun da yardımlarıyla Romanya'dan iki yavrusu ile birlikte "Alman dev tavşanı" olarak bilinen erkek tavşan getirdi.

Ağar, tavşan için evinin alt katındaki bir odaya özel yer yaptı. Burada hayvanı beslemeye başlayan Ağar, 1 yaşında olan ve 12 kilogram ağırlığındaki tavşana gözü gibi bakıyor.

Sinan Ağar yaptığı açıklamada, Alman dev tavşanı olarak bilinen hayvanı oğlunun da destekleriyle yurt dışından getirdiğini söyledi.

"DÜZENLİ OLARAK AŞI VE VETERİNER KONTROLÜ YAPILDI"

Bir yaşında olan tavşanın şu anda 12 kilogram civarında olduğunu kaydeden Ağar, bölgede ilk defa görülen tavşana ilginin ise hayli fazla olduğunu aktardı.

Tavşanı gören ilçe sakinlerinin çok şaşırdığını ve birlikte fotoğraf çekildiğini ifade eden Ağar, "Şimdiye kadar bu kadar büyük tavşan görmeyen vatandaşlar çok şaşırıyor. Tavşana ilgi çok fazla. Özel olarak bu hayvanı görmeye gelenler oluyor. Hayvanın meraklı sayısı her geçen gün artıyor. Tavşan ilçede adeta ilgi odağı oldu" dedi.

Tavşanının bakımının çok zor olduğunu belirten Ağar, tavşanı havuç, lahana ve kuru otla beslediğini, hayvanın düzenli şekilde aşı ve veteriner kontrolünün de yapıldığını dile getirdi.

Ağar, tavşanın iki yaşına geldiğinde ağırlığının 15 kilograma kadar ulaşacağını belirtti.