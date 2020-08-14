12 kilo 800 gram afyon sakızı ele geçirildi - DENİZLİ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Saraylar Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Teknik ve fiziki takibin ardından iş yerinin deposuna düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.Narkotik dedektör köpeğinin de yardımıyla yapılan aramada, kova içerisinde 12 kilo 800 gram afyon sakızı ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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